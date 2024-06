BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Un interprete di Doctor Who è ritornato nell’universo del Dottore riprendendo un ruolo da villain dopo ben 48 anni dalla sua partecipazione alle avventure del Signore del Tempo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel penultimo episodio della prima stagione con star Ncuti Gatwa è stato infatti mostrato il ritorno in scena di Sutekh il Distruttore, già nemico del Dottore, in quel caso interpretato da Tom Baker, nella storia Piramidi di Marte, andata in onda nel 1975.

Gabriel Woolf ha quindi spiegato alla BBC le sue emozioni nel poter riprendere la parte dell’iconico villain:

Ero entusiasta, felice ed elettrizzato, ed è stato meraviglioso. I fan hanno sempre detto: ‘Oh, devi tornare indietro!’ e ho sempre detto: ‘Non dipende da me!’. E ora è accaduto.

L’attore ha aggiunto:

Straordinario… No, sono passati 48 anni da quando l’abbiamo realizzato e ho pensato che un ritorno fosse piuttosto improbabile. Si è trattato di una grande sorpresa, ma davvero buona!

I fan dovranno ora aspettare la mattina di sabato per scoprire come si concluderà lo scontro tra il Dottore e Sutekh, il villain riportato sugli schermi dallo showrunner Russell T. Davies.

Che ne pensate del ritorno di Gabriel Woolf nel mondo di Doctor Who dopo ben 48 anni?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: BBC

I film e le serie imperdibili