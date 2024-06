Bonnie Langford ha ripreso il ruolo di Mel Bush nel doppio finale della stagione 14 di Doctor Who, di cui è disponibile su Disney+ la prima parte.

L’attrice ha parlato del lavoro sul set e della dinamica esistente tra il suo personaggio e Rose Noble, interpretata da Yasmin Finney.

Langford ha raccontato:

Siamo come questo strano duo comico, non potreste mettere insieme due persone più diverse, lo facciamo e trascorriamo il nostro tempo insieme sul set. Lei è ossessionata da Eastenders e dice ‘Non sei mia madre!’ e io le rispondo: ‘Sì, lo sono!’. Lo facciamo semplicemente in momenti a caso e le persone non sanno perché lo facciamo, ci guardano e pensano ‘C’è un dramma in corso?’. E poi scoppiamo a ridere. Non sappiamo nemmeno come sia iniziato. Ma la pazza zietta Mel è lì con Rose e lavorano insieme.

Langford ha quindi commentato il lavoro accanto a Ncuti Gatwa, interprete del Dottore:

Lo trovo brillante, è meraviglioso. Perché, in qualche modo, io e Ncuti abbiamo questa connessione che è stata presente fin da subito, dal momento in cui l’ho incontrato. Eravamo completamente in sintonia. Ha un’energia così vibrante, c’è semplicemente qualcosa di davvero speciale in Ncuti.

L’attrice ha poi parlato di Millie Gibson:

Lei è così bellissima e ha questa innocenza grandiosa e questo fascino. E poter lavorare con entrambi… Mi è sembrato di essere come una zietta grandiosa che si occupa di loro. Sì, la pazza zietta Mel, che può essere folle, divertente e sciocca, ma anche dare loro un po’ di sicurezza per il fatto che sarà lì per aiutarli e sostenerli. Non fa parte della loro generazione, ma è qualcuno a cui puoi rivolgerti e dire ‘Ho bisogno di te, ho bisogno del tuo aiuto’, e sarà lì, a prescindere da tutto. E se non può farlo è perché nessuno sarebbe in grado di essere lì per sostenerla.

Bonnie ha aggiunto che Mel fa parte del team di UNIT e che si arriva a un punto in cui le persone devono cercare di capire come risolvere i problemi e il suo personaggio è pronto a farlo, a prescindere da tutto.

Che ne pensate dei commenti di Bonnie Langford sul ritorno di Mel in Doctor Who e sul rapporto con i protagonisti?

