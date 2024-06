Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner della serie Doctor Who ha svelato in che modo ha inserito degli indizi sul season finale negli episodi con star David Tennant andati in onda in autunno.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Durante un episodio di Doctor Who Unleashed, Russell T Davies ha svelato che il ritorno di Sutekh era stato anticipato nei titoli di testa degli episodi speciali ideati per i 60 anni della serie.

Lo showrunner ha sottolineato:

Quando abbiamo realizzato la sequenza dei titoli, all’epoca degli speciali di David Tennant, è quello il motivo per cui volevo che il TARDIS brillasse con il vortice, perché sapevo cosa sarebbe accaduto. Ho detto, alla fine della stagione, l’interazione tra un oggetto e il vortice che brilla sarà importante. Ed è per quel motivo che è sempre stato lì.

Russell e Bonnie Langford hanno inoltre parlato del futuro di Mrs. Flood, personaggio ancora avvolto dal mistero.

Davies ha spiegato:

Abbiamo raccolto Bonnie dal set della seconda stagione, dove si rivelerà qualcosa in più su Mrs Flood. Quello è tutto quello che diremo.

Langford ha quindi aggiunto:

Si rivelerà molto di più. Ma abbiamo sempre saputo che c’era qualcosa lì.

Lo showrunner ha quindi concluso:

Oh c’è qualcosa in corso. Lei dice: ‘Avevo dei piani così grandiosi!’. E si è in mezzo ai quei piani proprio ora.

Che ne pensate? Avevate notato quell’indizio sul season finale di Doctor Who negli episodi con star David Tennant?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Doctor Who Unleashed

I film e le serie imperdibili