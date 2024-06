BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner della serie Doctor Who, Russell T Davies, ha lodato l’interpretazione di Ncuti Gatwa nel quinto episodio della stagione 14, intitolato Il pianeta dei mostri.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nei commenti rilasciati a Doctor Who: Unleashed, Davies ha rivelato che gli ultimi minuti della puntata in cui si rivela il razzismo che contraddistingue la comunità che il Dottore e Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson, hanno cercato di aiutare, sono state le prime scene girate da Ncuti dopo gli speciali per i 60 anni della serie.

Russell ha raccontato:

Abbiamo consegnato quello script a Ncuti ed ero cauto. Stavo pensando: ‘Mio dio’, specialmente perché era la prima cosa che abbiamo girato. Ed è stupefacente perché è arrivato… Aveva girato la rigenerazione con David, ma in realtà la scena alla fine del quinto episodio è stato il suo primo giorno con noi, il suo primo vero giorno sul set…

Lo showrunner ha quindi ricordato che avevano persino avuto dei dubbi e valutato la possibilità di cambiare le tempistiche previste per le riprese:

Stavamo tutti in un certo senso trattenendo il respiro pensando: ‘Non è così che dovresti iniziare a lavorare con qualsiasi attore protagonista’. Ne abbiamo parlato, abbiamo pensato se dovessimo riprogrammare quelle riprese, dargli il tempo di ambientarsi. Dovremmo rimandare questa scena? E alla fine abbiamo deciso di girarla e bang. Quello è un attore grandioso. L’ha semplicemente fatta nel modo perfetto ed è una delle interpretazioni più notevoli che io abbia mai realizzato.

Che ne pensate dell’interpretazione di Ncuti Gatwa nell’episodio Il pianeta dei mostri nella stagione 14 di Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Doctor Who Unleashed

I film e le serie imperdibili