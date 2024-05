Russell T Davies ha commentato le ipotesi riguardanti la presenza di Susan Twist negli episodi della serie Doctor Who con protagonisti Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

Lo showrunner ha infatti sottolineato:

Ci sono alcune donne che continuano a riapparire. Come è possibile? Perché sono misteriose? Si tratta di un mondo in cui ci sono misteriose vicine. E la cosa affascinante di Susan Twist è che sembra interpretare ogni volta un personaggio diverso? Come è possibile? Non ho idea, dovrete tornare e continuare a guardare…

Davies ha quindi aggiunto:

Non preoccupatvi, il Dottore e Ruby presto inizieranno a guardare nella giusta direzione. Riveleremo un po’ di più ogni settimana. C’è un climax legato a quell’elemento e non è quello che vi state aspettando. Sarà grandioso.

Twist è apparsa nel secondo episodio speciale ideato per celebrare i 60 anni della serie con la parte della domestica Merridew, successivamente è apparsa nella band di Ruby in The Church on Ruby Road, e nei primi due episodi della stagione ha avuto il ruolo di un ex membro dell’equipaggio della nave spaziale con a bordo i bambini e di un’anziana signora che serviva il té negli spazi della casa discografica EMI.

Che ne pensate? Che ruolo avrà Susan Twist nella storia proposta nella stagione 14 di Doctor Who?

Fonte: TVLine

