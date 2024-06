Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel season finale di Doctor Who si è scoperta l’identità della madre di Ruby Sunday, la companion del Dottore interpretata da Millie Gibson.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

I protagonisti hanno dovuto affrontare Sutekh, il dio della Morte, anche lui interessato al mistero legato alla nascita della giovane.

Il Dottore capisce che il modo per risolvere il mistero potrebbe andare nel 2040, quando Roger ap Gwilliam ha reso obbligatoria la registrazione del DNA. Il Dottore, Ruby e Mel hanno quindi fatto un viaggio per controllare il database del governo. Quando il Signore del Tempo e la sua companion sono stati costretti ad affrontare Sutekh, la giovane si è avvicinata alla divinità sostenendo che non capisce il risultato ottenuto, prima di far cadere lo schermo del dispositivo e farlo andare in mille pezzi, attaccando una fune a Sutekh, modo con cui il villain è stato trasportato attraverso il cosmo e viaggiando con il TARDIS ha “portato la morte alla morte” ovunque, riportando così in vita le vittime della divinità.

Ritornando nel presente nel quartier generale di UNIT, i protagonisti hanno potuto realmente accedere al database, scoprendo che la madre di Ruby è la trentacinquenne Louise Allison Miller, che aveva dato alla luce Ruby quando aveva solo 15 anni. Il patrigno della ragazza era una presenza negativa e la ragazza aveva quindi deciso di fare la cosa giusta e portare via la neonata dalla casa, dandole una chance di avere una vita migliore.

Il padre di Ruby è invece William Benjamin Garnett, anche lui un quindicenne al momento della nascita, che non era mai stato informato dalla gravidanza.

Il Dottore ha quindi sottolineato che la donna era importante perché loro la consideravano tale e la sua semplice esistenza era più potente rispetto ai Signori del Tempo e le divinità, spiegando:

Alla fine, la persona più importante nell’universo era la più comune, una ragazzina spaventata che stava mettendo al sicuro la sua bambina.

Nel 2004, inoltre, la madre stava indicando il cartello che riportava il nome della strada dove ha abbandonato la figlia, Ruby Road, facendo capire alla giovane che è stata la madre a scegliere il suo nome.

Ruby incontra poi Louise in un bar e riallaccia un rapporto con lei, scoprendo inoltre che ha un’occasione di incontrare e conoscere il proprio padre. La situazione la porta quindi alla decisione di non viaggiare con il Dottore che l’ha rassicurata dicendo:

Non essere dispiaciuta. Ti ho mostrato mostri, pianeti e leggende, ma questo…? Tesoro, la tua avventura è solo all’inizio.

Il Signore del Tempo interpretato da Ncuti Gatwa le ha poi detto che si rivedranno in futuro perché lei lo ha cambiato, rendendolo migliore.

Mrs. Flood, negli ultimi minuti, ha però anticipato che il Dottore dovrà affrontare qualcosa di molto pericoloso sostenendo che “la sua storia finirà in assoluto terrore”.

Che ne pensate dell’identità della madre di Ruby Sunday rivelata nel season finale di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

