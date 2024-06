Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Doctor Who ha parlato delle rivelazioni riguardanti Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson, compiute nel season finale e del futuro del personaggio.

Nella puntata si svela infatti che la madre della giovane è Louise Miller (Faye Miller), un essere umano normale senza alcun potere o legame con i Signori del Tempo o altre entità.

Russell T. Davies ha ora svelato che quell’elemento è legato alla saga di Star Wars e al personaggio di Rey, interpretato da Daisy Ridley.

Lo showrunner ha raccontato:

Questa è in pratica la mia reazione ai film di Star Wars. Non mi riesco a ricordare i titoli, ma nell’ultima trilogia il secondo capitolo aveva detto che il personaggio di Daisy Ridley non era qualcosa di speciale, non c’era nulla di speciale nei suoi genitori. Semplicemente possedeva la Forza. Era solo una persona normale. Una persona normale con la Forza, e poi nel film dopo hanno cambiato tutto e hanno detto che era la figlia dell’Imperatore e l’avevano realizzata… Era qualcosa di cosmico e aveva dei poteri quasi divini. E avevo realmente amato la versione in cui non era speciale. Quando è normale. Quindi questa è la mia reazione a quella storia.

Russell ha sottolineato:

Non è la figlia di Sutekh. Non è la figlia dei Signori del Tempo, Rassilon o qualcosa del genere. Sua madre è Louis Miller, che aveva 15 anni ed era incinta, era in una casa pericolosa, all’insegna degli abusi, e ha lasciato sua figlia sull’uscio della chiesa. E quella è la mia reazione perché penso sia una storia migliore.

Davies ha quindi spiegato che la scena finale della stagione con Ncuti Gatwa e Millie Gibson a bordo del TARDIS è in realtà il cuore dello show:

Quello è sempre stato al centro della serie. Potete avere tutti i vostri mostri che combattono nel Vortice del Tempo, e le divinità della morte, e hanno distrutto i pianeti e tutto il resto, ma alla fine si tratta quasi di una storia d’amore tra due persone, tra il Dottore e la sua companion… La loro strada si allontana, ma non vengono separati in modo drammatico come spesso accade ai Dottori e ai companion. Le loro vite stanno semplicemente andando in direzioni diverse. Lo interpretano in modo così sottile e meraviglioso, sono semplicemente orgoglioso nel lavorare con quei due.

Russell ha infine commentato la scelta di Ruby che ha deciso di non partire con il Dottore per una nuova avventura, ma trascorrere il suo tempo con la famiglia. Davies ha sottolineato:

Questa è una pausa, ho pensato realmente che la storia di Ruby facesse una pausa in quel momento. Non poteva ottenere tutte quelle informazioni sulla sua famiglia, affrontare tutte quelle informazioni, e correre nel TARDIS. Compie una pausa, ma tornerà. Sta per arrivare una nuova companion, ma vedrete loro tre insieme. Tre persone in questo TARDIS mentre lottano contro il male. Stanno per arrivare delle buone cose, ci sono realmente delle storie cruciali per Ruby in arrivo, e per la sua famiglia! La storia di quella famiglia non è ancora finita, avrà tutto senso quando lo vedrete, quindi… C’è ancora qualcosa in arrivo!

Che ne pensate della storia di Ruby Sunday nella serie Doctor Who? Cosa vi aspettate per il futuro del personaggio?

Fonte: BBC

