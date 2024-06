BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prossima settimana arriverà sugli schermi di Disney+ l’episodio finale della stagione 14 di Doctor Who e la sinossi anticipa qualche dettaglio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La storia proseguirà da dove si era interrotta in The Legend of Ruby Sunday.

La trama ufficiale anticipa: “Il Dottore ha perso, il suo nemico senza età regna supremo, e un’ombra sta cadendo sopra la creazione. Nulla può fermare la devastazione… Con l’eccezione, forse, di una donna”.

Negli ultimi minuti della puntata disponibile da poche ore in streaming, si è scoperto che il Dottore, Ruby Sunday (Millie Gibson) e i suoi alleati dovranno fare i conti con Sutekh, una figura divina che ha “pianificato di distruggere tutta la vita nell’universo”. L’inquietante entità ha debuttato nell’universo di Doctor Who nel 1975, con una storia con protagonista Tom Baker, Le Piramidi di Marte. Sutekh è immortale e si preannuncia come una delle creature più potenti che il Signore del Tempo abbia mai affrontato.

Che ne pensate della sinossi dell’episodio finale della stagione 14 di Doctor Who? Cosa vi aspettate dalla puntata?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

