Nel primo episodio speciale per i 60 anni di Doctor Who, The Star Beast, è stato introdotto il personaggio di Rose, una giovane transgender interpretata da Yasmin Finney, presenza che ha portato a oltre 100 reclami arrivati alla BBC.

L’emittente ha rivelato di aver ricevuto 144 messaggi inviati da spettatori che hanno considerato la presenza di Rose “inappropriata” e “contro gli uomini”.

La cifra, seppur abbastanza elevata, rappresenta una percentuale molto bassa degli oltre 7,6 milioni di persone che hanno visto la puntata.

La presenza nel cast di Yasmin è stata voluta fortemente dallo showrunner Russell T Davies che aveva spiegato, durante una conferenza stampa, che voleva rappresentare la società contemporanea in modo realistico. Lo sceneggiatore aveva quindi parlato della rappresentazione delle persone transgender sottolineando che è attualmente molto negativa, all’insegna dell’odio, del veleno, della distruzione e della violenza.

Nella puntata Rose è vittima di bullismo da parte dei suoi coetanei, ma è difesa con fermezza dalla madre Donna, interpretata da Catherine Tate, e dalla sua famiglia.

Fonte: Deadline

