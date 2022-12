Bill Nighy ha raccontato un aneddoto relativo all’episodio di Doctor Who dedicato a Van Gogh che lo ha visto tra i protagonisti.

Nighy ha interpretato il Dr. Henry Black nell’episodio di Van Gogh, che è tra i più amati dai fan. Parlandone con Vanity Fair, l’attore ha svelato un retroscena sul papillon del personaggio:

Nella sceneggiatura c’era scritto che avrei dovuto indossare un papillon, e il costumista mi ha chiamato e mi ha chiesto che tipo di cravattino mi sarebbe piaciuto. Non riuscirono a trovare un cravattino a pois blu scuro. Gli dissi che poteva essere verde, poteva essere qualsiasi cosa. Me ne fecero cucire uno apposta nonostante continuassi a ripetere che non era necessario, ma erano felici di farlo. Arrivo sul set alle tre del mattino, e il tizio che mi fa uscire dalla macchina mi sta portando alla mia roulotte e mi chiede se so cosa stanno cucendo le addette ai costumi. Subito dopo anche la truccatrice mi chiede del papillon. E poi vado sul set e Matt Smith si avvicina e mi dice: “Il papillon!” gli ho detto che lo sapevo. Lui mi risponde che avrebbe cucito della cacca sul mio papillon, e io ridendo gli chiesi se avrei potuto citarlo in futuro, mi disse di si, ed eccoci qui, grazie Matt.

Il dottore di Matt Smith era rinomato per indossare un papillon, quindi la battuta dell’attore nasce sulla rivalità di look tra i due personaggi.

Doctor Who tornerà infatti nel 2023 con tre episodi speciali, ideati proprio per i 60 anni della serie, che vedranno protagonista David Tennant nel ruolo del quattordicesimo Dottore. Accanto a lui tornerà anche Catherine Tate nella parte della companion Donna Noble e ci sarà Neil Patrick Harris in un ruolo da villain.

Nelle puntate si assisterà quindi al passaggio di consegne a Ncuti Gatwa, il quindicesimo Dottore, che avrà come companion Millie Gibson nella parte di Ruby Sunday.

