Nel giorno di Natale, BBC ha pubblicato il trailer per lo speciale dell’anniversario di Doctor Who, mostrando i nemici e i mostri che il Dottore dovrà affrontare.

Di seguito trovate la descrizione dei tre mostri (e cattivi) comparsi nel trailer, con qualche speculazione su cosa potrebbero raccontare.

Celestial Toymaker

Letteralmente il giocattolaio celestiale, sarà interpretato da Neil Patrick Harris, non sono stati svelati molti dettagli.

Russel T. Davies, tuttavia, ha confermato che Harris interpreta un cattivo della serie classica e le foto dal set hanno rivelato che è proprio il giocattolaio. Questo quasi certamente significa che si tratta del Celestial Toymaker, un personaggio che è apparso per l’ultima volta sullo schermo nel 1966 per poi essere relegato ad altri media della serie. Originariamente interpretato da Michael Gough, il Celestial Toymaker possedeva un potere assoluto sulla realtà nella sua dimensione. Tende a trascinare le persone nel suo piano di esistenza, dove le fa competere contro di lui. Se vincono, vengono liberati; ma se perdono, diventano sue pedine.

Apparso nell’episodio del 1966 “The Celestial Toymaker” l’uomo aveva già incontrato il Dottore una volta, in un’avventura mai narrata. Da allora è comparso in una serie di tie-in, alcuni dei quali suggerivano che fosse uno dei cosiddetti “Grandi Antichi” che hanno preceduto l’universo stesso.

Beep the Meep

Può sembrare carino e innocente, ma Beep the Meep è uno spietato conquistatore intergalattico che usa il suo aspetto per mettere a proprio agio i nemici. Sarà la prima volta che Beep the Meep apparirà sullo schermo, perché in realtà è un personaggio dei fumetti, creato dagli scrittori Pat Mills e John Wagner e disegnato da Dave Gibbons di Watchmen. È apparso per la prima volta nella storia “Doctor Who and the Star Beast” ed è diventato uno dei preferiti dai fan, tornando molte volte e in altri media.

Una curiosità sul personaggio: in un numero del Doctor Who Magazine, c’era un’intervista fittizia a Beep che diceva di non voler apparire in televisione perché ai tempi aveva problemi di CGI. Nel trailer si intravede anche l’astronave, sempre apparsa in Doctor Who and the Star Beast.

Wrarth Warriors

Queste creature ricordano i Judoon, altri cattivi moderni di Doctor Who, in quanto sono effettivamente una forza di polizia intergalattica. Come Beep the Meep, hanno fatto la loro prima apparizione nella storia a fumetti “Doctor Who and the Star Beast”, dove erano originariamente visti come cattivi perché stavano inseguendo Beep. Davies sta probabilmente citando quella storia portando molte idee dai tie-in. I Wrarth Warriors sono stati geneticamente modificati da un gruppo noto come Star Council, inizialmente servendo come soldati nella guerra contro i Meeps, ma alla fine divenendo una vera e propria forza di polizia. Secondo i moderni romanzi tie-in, i Wrarth Warriors si sono scontrati con altri nemici di Doctor Who, come gli Slitheen.

È possibile che il 60° anniversario di Doctor Who utilizzerà il Wrarth nello stesso modo di “Doctor Who and the Star Beast” ovvero inizialmente come avversari, per poi tramutarli in alleati quando il Dottore realizzerà la verità su Beep the Meep. Non ci è dato sapere cosa li legherà al giocattolaio.

Nel cast del nuovo capitolo della storia di Doctor Who ci saranno anche Bernard Cribbins, Jacqueline King e Karl Collins.

Al termine dei tre episodi Tennant lascerà il posto a Ncuti Gatwa, a cui è stata affidata la parte del quindicesimo Dottore.

Che ne pensate dei mostri degli episodi speciali del 60° anniversario della serie Doctor Who? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant