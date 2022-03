BBC One

, che in passato è stato il nono Dottore, ha svelato quale delle incarnazioni diè la sua preferita.

Ospite dell’evento Supanova Convention a Melbourne, l’attore ha dichiarato di non essere un fan delle storie con più Dottori, ma ha approfittato dell’occasione per dire che il suo preferito è quello attuale, interpretato da Jodie Whittaker.

Il padre di noi tutti è William Hartnell, ma il più grande Dottore è Jodie Whittaker.

Jodie Whittaker lascerà il posto a un nuovo Dottore entro la fine dell’anno, durante l’episodio speciale per celebrare il centesimo anniversario di BBC. Ve ne abbiamo parlato negli scorsi giorni a questo indirizzo. Prima di allora dovrà però affrontare una minaccia proveniente dal passato, in un episodio dedicato ai Diavoli Marini, che non apparivano nella serie dal 1984.

