I fan dihanno ricevuto un’altra sorpresaritorneranno sugli schermi con il ruolo del Dottore e della sua companion Donna Noble.

BBC ha infatti svelato che le due star stanno girando alcune scene per lo speciale del sessantesimo anniversario, che si celebrerà nel 2023.

Tennant e Tate collaboreranno quindi nuovamente con lo sceneggiatore e showrunner Russell T Davies che ha dichiarato:

Forse è una storia mancante. O un mondo parallelo. O un sogno, o un inganno o un flashback. L’unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare mentre due delle nostre star più grandiose si riuniscono per la battaglia di una vita.

La stagione del 2008 con star David e Catherine è stata tra quelle che hanno ottenuto maggior successo della serie con una media di oltre otto milioni di persone sintonizzate sulla visione delle puntate.

Per ora non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti o indiscrezioni dal set per scoprire come saranno coinvolti i due attori nella serie.

Davies aveva già annunciato che Ncuti Gatwa sarà il nuovo Dottore dopo l’addio di Jodie Whittaker che avverrà in autunno in occasione di un episodio che farà parte della programmazione in onore del centenario della BBC.

Che ne pensate? Siete felici del ritorno di David Tennant e Catherine Tate in Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: BBC