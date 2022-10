David Tennant ha svelato come è avvenuto il suo ritorno sul set della serie Doctor Who, che lo ha visto protagonista dal 2005 al 2010.

L’attore, durante un’intervista con la BBC, ha spiegato:

È accaduto leggermente per caso. Tutto è iniziato in occasione della visione degli episodi di Doctor Who durante il lockdown in cui commentavamo. A un certo punto, in una certa giornata, tutti iniziavano la visione di una puntata e alcune persone coinvolte in quegli episodi stavano inviando dei tweet per commentare. Io non uso Twitter, ma mia moglie mi ha aiutato.