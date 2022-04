Nel prossimo episodio diil Dottore interpretato da Jodie Whittaker si rigenererà e assumerà un nuovo volto, molte voci sulla rete vorrebbero ora il ritorno dinell’iconico ruolo.

Ospite al Comic Con tedesco, David Tennant ha risposto alle voci che lo vorrebbero nuovamente nel ruolo del Signore del Tempo, in occasione del centesimo anniversario della BBC:

Il fatto è che questa domanda mi è stata posta più volte negli ultimi 20 anni e ho imparato attraverso un’amara esperienza che non ha senso nemmeno rispondere. Qualunque cosa possa dire è modificata da chiunque voglia ascoltarla. Quindi non ha senso che io lo neghi, non ha senso che lo confermi, non ha senso ingannarvi. Qualunque cosa io dica, diventerà tutto ciò che Internet vuole.