Doctor Who: svelata la durata per i tre speciali dedicati ai 60 anni della serie

La serie Doctor Who tornerà sugli schermi nel 2023 con gli speciali dedicati ai 60 anni della serie e, grazie al magazine ufficiale della serie, è stata svelata la durata delle tre puntate prodotte.

La rivista spiega:

Quando Russell T. Davies ha guidato Doctor Who per cinque anni nei primi anni del 2000, ha trasformato la serie in un enorme successo di critica e commerciale.

Doctor Who Magazine ha quindi aggiunto:

Sta ora tornando con dei piani grandi, coraggiosi e del prossimo livello, a partire dal novembre 2023 con tre episodi speciali, degli spettacoli della durata di un’ora, con protagonista il quattordicesimo Dottore interpretato da David Tennant, prima di essere sostituito da Ncuti Gatwa che sarà il quindicesimo Dottore, più o meno nel periodo festivo.

Nella puntata The Power of the Doctor, il tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker si è rigenerato, sorprendendo i fan quando è apparso David Tennant, precedente interprete del decimo Dottore.

