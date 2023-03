Gli episodi che compongono Doctor Who: Flux ha rischiato di non essere realizzata. Chris Chibnall, ex showrunner del cult targato BBC, ha infatti spiegato:

In quel periodo, anche a causa della pandemia, l’emittente britannica era un po’ in difficoltà nel trovare le risorse economiche e a gestire il lavoro sul set, essendo attivi numerosi protocolli che rendevano difficile la produzione.

Chibnall ha aggiunto:

C’è stata un’ora, un giorno, in cui ho pensato: è finita. E sì, abbiamo dovuto fare delle cose pur di riuscire a realizzare quella stagione. Perché non riuscivano a trovare un modo per farlo. Jodie aveva un migliaio di offerte di lavoro… So che lavori ha rifiutato per realizzare la terza stagione che, ovviamente, perché ovviamente ci sono stati dei cambiamenti nelle tempistiche. Aveva delle cose in programma per quando avremmo dovuto concludere le riprese, ma poi la produzione è sempre stata ritardata dalla pandemia. Ed è molto richiesta, quindi ha sacrificato molto. Tutti hanno sacrificato tanto.