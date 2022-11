La serie Doctor Who è entrata nel Guinness dei Primati grazie alla presenza di William Russell nell’episodio The Power of the Doctor.

L’attore ha infatti ripreso il ruolo del companion del Dottore Ian Chesterston ben 57 anni dopo la sua prima apparizione nella serie britannica, avvenuta nel 1963 in occasione dell’avventura intitolata An Unearthly Child.

Nell’ultima puntata con star Jodie Whittaker è apparso il personaggio, stabilendo così il primato del periodo più lungo tra due apparizioni televisive dello stesso attore con lo stesso ruolo.

I responsabili dei Guinness dei Primati hanno confermato il record stabilendo che i 57 anni e 120 giorni rappresentano il periodo più lungo di sempre tra due apparizioni dello stesso personaggio.

Il record precedente era stato stabilito da Philip Lowrie, attore di Coronation Street che aveva ripreso il ruolo di Dennis Tanner dopo 43 anni.

