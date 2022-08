Jenna Coleman, attualmente nel cast di The Sandman, ha parlato della possibilità di un ritorno nell’universo di Doctor Who.

L’attrice ha interpretato Clara Oswald accanto all’undicesimo e al dodicesimo Dottore, interpretati da Matt Smith e Peter Capaldi, debuttando nello show britannico nel 2012 e uscendo di scena nel 2017.

In una recente intervista al magazine Best, Jenna ha ora dichiarato:

Potrebbe accadere in futuro, chi lo sa? Penso, almeno per un po’, Clara si sia probabilmente fermata da qualche parte nel tempo e nello spazio cercando di capire come far funzionare un TARDIS!

Coleman ha inoltre ricordato che il tempo trascorso sul set della serie è stato incredibile:

Ho ottenuto così tanto dal tempo trascorso con Peter Capaldi, Matt Smith e il resto del cast e della troupe lavorando a qualcosa di così amato e rispettato. Si è trattato di un periodo così speciale della ia vita.

Prossimamente la serie Doctor Who accoglierà vari ritorni dal passato come quelli di David Tennant e Catherine Tate, mentre per ora Matt Smith non sembra essere stato coinvolto nella realizzazione dell’episodio speciale del sessantesimo anniversario della serie.

Fonte: RadioTimes