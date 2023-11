La serie Doctor Who compie 60 anni e la rivista ufficiale ha lanciato un sondaggio tra i fan chiedendo quale ritengano sia il miglior episodio: a conquistare le preferenze dei lettori è stato così Mandato dal cielo, andato in onda nel novembre del 2015 e con protagonista Peter Capaldi nella parte del dodicesimo Dottore.

Nella puntata, scritta da Steven Moffat, il Dottore si ritrova, dopo la morte di Clara (Jenna Coleman), in un castello ideato come trappola per ottenere delle informazioni, dove viene costantemente inseguito da una creatura chiamata “Il Velo”, rivivendo lo stesso giorno più e più volte e cercando di scalfire una parete di Azbanzio, un minerale quattrocento volte più duro del diamante, e trascinandosi, ustionato gravemente dal tocco del Velo e senza possibilità di rigenerarsi, fino a una stanza del teletrasporto. Il loop temporale, come si rivelerà successivamente, durerà quattro miliardi e mezzo di anni. Il Dottore riesce, dopo quel periodo di tempo, finalmente ad aprirsi un varco nella parete e si ritrova a Gallifrey.

Capaldi ha dichiarato:

Sono deliziato e sorpreso. Sono stato abbastanza fortunato da essere il Dottore in un periodo in cui c’era quel tipo di ambizione per lo show che ci ha permesso di realizzare un episodio come Mandato dal cielo… Quella era un’idea che solo Steven poteva avere.

Moffat ha aggiunto:

Sono assolutamente attonito e totalmente felice! Durante l’epoca di Capaldi stavo sempre cercando di realizzare una puntata sperimentale per stagione. Mandato dal cielo è stato uno davvero rischioso.

I sondaggi della rivista, inoltre, hanno stabilito che David Tennant è il Signore del Tempo preferito dai fan fino a questo momento.

La top 10 degli episodi preferiti dai lettori di Doctor Who Magazine è la seguente:

1. Heaven Sent (2015) – Peter Capaldi

2. World Enough and Time / The Doctor Falls (2017) – Peter Capaldi

3. Genesis of the Daleks (1975) – Tom Baker

4. The Caves of Androzani (1984) – Peter Davison

5. The Day of the Doctor (2013) – Matt Smith / David Tennant / John Hurt

6. Blink (2007) – David Tennant

7. Human Nature / Family of Blood (2007) – David Tenannt

8. City of Death (1979) – Tom Baker

9. Remembrance of the Daleks (1988) – Sylvester McCoy

10. Silence in the Library / Forest of the Dead (2008) – David Tennant

Che ne pensate del fatto che i lettori della rivista di Doctor Who Magazine considerino Mandato dal cielo l’episodio migliore della serie?

Fonte: Den of Geek



