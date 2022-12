BBC ha svelato il look ufficiale dei nuovi protagonisti di Doctor Who: Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

Gli interpreti del quindicesimo Dottore e della sua companion Ruby Sunday sono infatti ritratti in due scatti ufficiali pubblicati sui social media e in un video condiviso online in cui i due giovani attori mostrano gli abiti scelti per le riprese.

Le riprese dei nuovi episodi, che avranno come protagonisti Ncuti e Millie, sono attualmente in corso. I fan dovranno attendere tuttavia a lungo prima di vedere il nuovo Dottore e la sua companion in azione: nel 2023 saranno trasmesse tre puntate speciali ideate per i 60 anni della serie in cui il protagonista sarà David Tennant nella parte del quattordicesimo Dottore. Accanto all’amato interprete del Signore del Tempo ci saranno guest star speciali come Catherine Tate, interprete di Donna Noble, e Neil Patrick Harris.

Che ne pensate delle foto che svelano il look in Doctor Who di Ncuti Gatwa e Millie Gibson? Vi sembra una buona scelta?

