Leela, la companion del Quarto Dottore nella serie, è tornata recentemente in un corto realizzato per il lancio dei nuovi Blu-Ray di Doctor Who e la sua inteprete, Louise Jameson, e lo sceneggiatore Pete McTighe hanno colto l’occasione per criticare il finale originale della storia del personaggio.

Nello show Leela si era infatti innamorata di un abitante di Gallifrey ed era uscita di scena dopo la sua scelta di rimanere sul pianeta insieme a lui.

McTighe, intervistato da RadioTimes, ha ora dichiarato:

Sembrava una delle più grandi ingiustizie avvenute nel corso dei 60 anni di Doctor Who il modo in cui era stata gestita l’uscita di scena di Louise. Per un personaggio così iconico e per un’attrice così fantastica, una delle migliori mai avute nello show, sposarsi con una guardia snob di Gallifrey con cui si era scambiata sei parole non mi è mai sembrato giusto, quando ero un ragazzino. Ho quindi pensato che questa fosse un’opportunità per rimediare a quel torto.

Jameson ha ammesso:

Era un finale orrendo, non trovate? Penso che avrebbe dovuto morire salvando la vita del Dottore, qualcosa di realmente eroico. O fare un viaggio avanti nel tempo e mostrarla che ha avuto un sacco di bambini… Qualcosa di drammatico, in ogni caso. Il fatto che si sia innamorata per potersi liberare di lei è un tale cliché.

Louise ha aggiunto:

Letteralmente la sera prima che girassimo l’ultima scena, Graham Williams è venuto da me e ha detto: ‘Riscrivere la tua uscita è davvero facile… Posso chiederti per l’ultima volta, per favore puoi cambiare idea?’. E mi ha davvero lusingata. Avevo già firmato il contratto per andare a Bristol e interpretare Portia nello spettacolo Il Mercante di Venezia, quindi non avrei mai potuto rimanere, ma penso l’avesse scritta pensando ‘Posso farle cambiare idea’, motivo per cui non è stata una grandiosa storia drammatica.

Leela, nel nuovo corto, viene mostrata anziana mentre lotta a Gallifrey durante la Guerra Temporale e affronta il Dalek Supremo prima di smaterializzarsi.

Il personaggio di Leela era apparso per l’ultima volta nella storia The Invasion of Time, andata in onda nel 1978 quando era rimasta su Gallifrey, essendosi innamorata del comandante Andred (Chris Tranchell), insieme a K-9 (John Leeson). Il quinto Dottore (Peter Davidson), rivelava poi di aver perso il matrimonio dell’amica.

Leela era poi stata coinvolta nelle avventure audio Gallifrey: Time War e Gallifrey: War Room, che aveva come protagonista anche Romana (Lalla Ward).

Che ne pensate della fine della storia di Leela in Doctor Who? Siete d’accordo con Louise Jameson e Patrick McTighe?

Fonte: RadioTimes

