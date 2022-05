La rigenerazione dinel nuovo Dottore si avvicina e la protagonista divedrebbecome perfetto successore.

In un’intervista con Radio Times concessa prima dei Bafta dell’8 maggio, Jodie ha ammesso che vorrebbe vedere Lydia West come sua erede:

Chi penso prenderà il mio posto come Dottore? Lydia West sarebbe perfetta, assolutamente. Ma non lo so. Penso che la gioia del ruolo sia che non lo sai davvero fino a quando non viene annunciato. E poi pensi: ‘Sì, certo!'”

Lydia West è stata tra i protagonisti di Years and Years, una delle ultime serie tv di Russel T Davies, che tornerà come showrunner di Doctor Who per la nuova stagione.

Nel prossimo episodio della serie, ci saranno vari ritorni dal passato in occasione dell’importante anniversario che mostrerà l’uscita di scena di Jodie Whittaker e l’arrivo di un nuovo Dottore, la cui identità è ancora avvolta dal mistero.

Fonte: Radio Times