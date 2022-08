Matt Smith ha accennato alla possibilità di ritornare nell’universo di Doctor Who, serie che nel 2023 celebrerà il suo sessantesimo anniversario.

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, l’attore britannico ha infatti dichiarato:

Forse tornerei, se ci fosse lo script giusto.

Matt, che dal 22 agosto ritornerà sugli schermi televisivi grazie a House of the Dragon (in Italia disponibile su Sky e NOW), ha però sottolineato:

Non so se ora sono troppo vecchio. Dovrebbe essere veramente la cosa giusta.

Nel mese di novembre 2021 Smith aveva invece dichiarato che nessuno era entrato in contatto con lui per proporgli di ritornare sul set della serie cult britannica in occasione dello speciale che festeggerà l’importante traguardo.

Matt potrebbe però forse seguire l’esempio di David Tennant che sarà coinvolto insieme a Catherine Tate, inteprete della companion Donna Noble.

Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà nella serie cult britannica che avrà prossimamente come protagonista Ncuti Gatwa.

Fonte: Rolling Stone