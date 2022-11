Doctor Who: Millie Gibson sarà Ruby Sunday, la nuova companion del Dottore

BBC ha annunciato che Millie Gibson ha ottenuto il ruolo di Ruby Sunday, la nuova companion del Signore del Tempo nella prossima stagione di Doctor Who.

La giovane attrice è famosa nel Regno Unito per aver interpretato Kellie Neelan in Coronation Street e la diciottenne ha recitato anche in Butterfly e Love, Lies and Records.

Millie ha dichiarato:

Nonostante non riesca ancora a crederci, sono incredibilmente onorata nell’essere stata scelta come la companion del Dottore. Questo ruolo è un dono, e un sogno che diventa realtà, e farò qualsiasi cosa per provare a essere all’altezza dei precedenti companion che hanno viaggiato prima di me. E non c’è modo migliore per farlo rispetto a essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa, non vedo l’ora di iniziare!

L’interprete del quindicesimo Dottore ha aggiunto:

Millie è la companion perfetta: è piena di talento, forza, ha una scintilla irriverente nello sguardo ed è tagliente come un rasoio. Dal momento in cui è entrata nella stanza ha catturato l’attenzione di tutti con la sua effervescenza e poi ha solidificato quell’attenzione con il suo talento. Questa avventura sarà così folle e divertente, non vedo l’ora di viaggiare nell’universo con Millie!

Lo showrunner Russell T Davies ha invece dichiarato:

Trovare la prossima generazione di talenti è il più grande onore del mio lavoro e Millie brilla già come una stella: è brillante, dinamica, intelligente e un’attrice meravigliosa. Essendo un fan di Coronation Street, ho visto Millie sopravvivere a inseguimenti, sparatorie e assedi, ma questo è nulla in confronto a quello che accadrà a Ruby Sunday.

Fonte: BBC