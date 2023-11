L’episodio speciale di Natale di Doctor Who si intitolerà The Church on Ruby Road e online sono state condivise le prime foto dei protagonisti Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

Gli scatti non permettono di scoprire anticipazioni riguardanti la possibile trama dell’avventura del Dottore e della sua companion Ruby Rose.

La puntata ritornerà nei palinsesti natalizi dopo quelle firmate da Chris Chibnall che erano state trasmesse a Capodanno.

Russell T Davies, che ha ripreso l’incarico di showrunner, è anche sceneggiatore dell’episodio.

Gatwa diventerà il nuovo Dottore al termine degli speciali ideati per i 60 anni di Doctor Who, con star David Tennant.

L’avventura natalizia sarà quindi la prima con al centro la nuova coppia di protagonisti.

I fan dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter assistere al passaggio di consegne tra Tennant e Gatwa e Davies ha già anticipato che ci sarà spazio per una scena mai realizzata in 60 anni di Doctor Who.

Nell’attesa, inoltre, si vedrà in azione il villain affidato a Neil Patrick Harris.

