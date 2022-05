La BBC ha annunciato oggi il nome del nuovo Dottore, ed è nientemeno che, noto al grande pubblico per il ruolo di Eric Effiong in Sex Education

“Non ci sono parole per descrivere come mi sento. Sono in parte profondamente onorato, in parte più che eccitato e in parte un po’ spaventato, ovviamente,” ha commentato il giovane attore. “Questo ruolo e questa serie significano tantissimo per così tante persone in tutto il mondo – me compreso – e ognuno dei miei talentuosi predecessori ha gestito questa responsabilità e questo privilegio unico nel suo genere con la massima cura. Prometto che farò lo stesso. Russell T Davies iconico quasi altrettanto come il Dottore, ed essere in grado di lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, entusiasmante, incredibilmente intelligente e carica di pericolo. È il campo da gioco ideale per un attore. L’intero team mi ha accolto benissimo e sta mettendo il cuore nella serie. E per quanto sia spaventoso, mi unisco a una famiglia che mi sostiene davvero tanto. Al contrario del Dottore, avrò anche un solo cuore ma lo dono tutto a questa serie”.

Russell T Davies, lo showrunner, ha aggiunto: “Il futuro è qui ed è Ncuti! A volte un talento entra nella stanza ed è così luminoso, brillante ed entusiasmante che faccio un passo indietro, lo osservo e ringrazio la mia fortuna. Ncuti ci ha stupiti subito, ha fatto suo il Dottore e nel giro di pochi secondi le chiavi del TARDIS erano sue. È un onore lavorare con lui, ed è fantastico, non vedo l’ora di iniziare. Sono sicuro che morite dalla voglia di sapere di più, ma al momento ci stiamo trattenendo in attesa che arrivi l’epico finale di Jodie. Ma vi prometto: il 2023 sarà spettacolare!

Charlotte Moore, CCO della BBC, ha aggiunto: “Ncuti ha un incredibile dinamismo, è un giovane attore senza paura che colpisce subito, il cui talento ed energia illumineranno il mondo e porteranno il Doctor Who in straordinarie avventure durante la nuova era di Russell T Davies.

Il ritorno di Davies come showrunner, dopo l’addio di Chris Chibnall, è stato annunciato alla fine del 2021. Lo sceneggiatore aveva avuto l’incarico dal 2005 al 2009 e ora ha deciso chi è l’erede di Jodie Whittaker nell’iconico ruolo del Signore del Tempo.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: sito ufficiale