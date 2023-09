La BBC si sta preparando per un nuovo restyling di Doctor Who, con Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore. Tuttavia, prima dell’arrivo di questa nuova attesissima avventura, verranno rilasciati tre episodi speciali per celebrare il 60° anniversario del franchise. Dalle prime foto rilasciate relative allo speciale per il 60° anniversario e alla stagione 14 di Doctor Who, sembra che i fan avranno molto da aspettarsi con il ritorno di David Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore.

Intanto a maggio era stato annunciato l’ingresso di Neil Patrick Harris nel cast cast dello speciale del 60° anniversario, e finalmente ora sappiamo quale sarà personaggio che interpreterà. L’account ufficiale di Doctor Who ha pubblicato una nuova immagine di Harris e ha svelato che interpreterà una versione “rinnovat” del Giocattolaio, precedentemente interpretato da Michael Gough.

🎲 Neil Patrick-Harris is the Toymaker. Find out more ➡️ https://t.co/7lzHYMLove pic.twitter.com/1kj3HseVdA — Doctor Who (@bbcdoctorwho) September 23, 2023

Fandom descrive il Giocattolaio come segue: “Il Giocattolaio, conosciuto anche come il Giocattolaio Celeste, il Guardiano del Cristallo e il Mandarino, era un essere potente che intrappolava gli esseri senzienti in giochi apparentemente infantili, la cui posta in gioco era la loro libertà. Tuttavia, il Giocattolaio odiava perdere e i giochi erano sempre truccati a suo favore”.

Gli episodi ideati per il sessantesimo anniversario di Doctor Who arriveranno sugli schermi a novembre e segneranno il ritorno di Russell T Davies alla guida dello show sci-fi.

Al termine delle puntate si dovrebbe poi assistere alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo. Accanto alla star di Sex Education ci sarà Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday, la sua companion.

