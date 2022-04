BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

L’episodio speciale didedicato ai diavoli marini è sempre più vicino e, nelle ultime ore,ha pubblicato tante nuove

Nelle immagini, che potete vedere qui sotto, il Dottore e i suoi compagni con i nuovi costumi a tema piratesco.

I Diavoli Marini, già apparsi nel passato della serie britannica, ritorneranno a mettere in difficoltà il Dottore interpretato da Jodie Whittaker.

La puntata, una delle ultime realizzate con la guida di Chris Chibnall, avrà una durata di 50 minuti, 9 in meno del season finale Flux andato in onda nel 2021.

L’episodio vedrà il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill), e Dan (John Bishop) viaggiare nella Cina del 19esimo secolo. Qui troveranno un piccolo villaggio costiero attaccato dalla regina pirata Madame Ching (Crystal Yu) e dalla mostruosa forza aliena da lei scatenata. Il Dottore e i suoi compagni dovranno sfidare quindi i diavoli marini per salvare il pianeta.

