Da quando è stato annunciato chesarebbe tornato al timone di, i fan dello show hanno iniziato a ipotizzare chi potesse prendere il posto di Jodie Whittaker e, tra i presunti nomi, c’è anche quello di

Douglas è tra i protagonisti di It’s a Sin, serie dello stesso Davies, e in precedenza altri due attori dello show erano stati indicati come possibili eredi del ruolo del dottore: Olly Alexander e Lydia West. Douglas ha però recentemente smentito i rumor ai microfoni di The Face, ma ha dichiarato che per lui sarebbe un onore:

Sono sicuro al 100% di non esserlo! Mi piacerebbe esserlo? Sarebbe un onore. Quando tutte queste cose hanno iniziato a comparire sui giornali, è stato un onore essere visto come qualcuno che i fan potrebbero pensare avrebbe fatto un buon lavoro.

L’attesa per l’annuncio del nuovo protagonista dello show cult britannico continua quindi a crescere e non resta che attendere per scoprire chi ha convinto i produttori e ha ottenuto l’iconico ruolo.

