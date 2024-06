Durante la gestione di Chris Chibnall come showrunner di Doctor Who, molti fan storici hanno abbandonato la serie. Alcuni hanno attribuito la colpa a Jodie Whittaker, il primo Dottore donna, ma la sua interpretazione ha brillato anche in episodi considerati mediocri o pessimi. La pandemia ha aggravato la situazione, causando ritardi significativi tra episodi e stagioni. La BBC ha cercato di salvare la serie collaborando con Disney+ e richiamando Russell T Davies.

Davies, che aveva rilanciato Doctor Who con grande successo nel 2005, ha guidato la serie durante le ere di Christopher Eccleston e David Tennant. Grazie a Disney+, Doctor Who ha ora il budget più alto della sua storia e viene trasmesso in streaming a livello globale. Tuttavia, come è stato già ampiamente discusso su SFFGazette.com, gli ascolti nel Regno Unito di quest’ultimo revival – interpretato da Ncuti Gatwa e Millie Gibson – non sono buoni.

Il calo degli spettatori di Doctor Who può essere attribuito a una programmazione bizzarra, con nuovi episodi disponibili sull’iPlayer della BBC a mezzanotte e trasmessi in orari variabili il sabato sera. Durante un recente incontro con il pubblico, Russell T Davies ha discusso il problema.

“Tornando, volevo rendere tutto più semplice e più giovane,” ha spiegato Davies. “Spesso queste due cose vengono trascurate – le reazioni al progetto mostrano che la gente non le coglie. È più semplice e più giovane, e funziona.”

“Il pubblico sotto i 16 anni e quello tra i 16 e i 34 anni è enorme. Gli ascolti non sono eccezionali, ma stiamo avendo un successo fenomenale con il pubblico più giovane che volevamo raggiungere.”

In un’intervista separata, Davies ha aggiunto: “Potrebbero non essere gli ascolti che speravamo. Vorremmo sempre di più. Ma i numeri stanno crescendo nei 28 giorni successivi alla messa in onda. Il primo episodio, ‘Space Babies’, ha già raggiunto 5,6 milioni di spettatori. Sono stato richiamato per attrarre un pubblico più giovane, e questo è un grande successo.”

“Il pubblico sotto i 30 anni è difficile da conquistare perché non guardano più la televisione tradizionale. Ma questi numeri sono straordinari per Doctor Who, è il loro programma di punta in quella fascia. Non avrei mai pensato fosse possibile. La BBC è entusiasta.”

Senza i dati dello streaming, è difficile valutare le performance di Doctor Who. Gli ascolti del sabato sera non sono eccezionali, ma molti fan potrebbero aver già visto gli episodi. Sebbene i dati di Disney+ siano presi in considerazione, sembra che l’obiettivo sia creare un nuovo pubblico giovane.

Che cosa ne pensate? E voi state seguendo la nuova stagione su Disney+?