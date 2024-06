Russell T Davies, showrunner della serie, ha parlato di come ha deciso di affrontare il tema del razzismo nell’episodio Il pianeta dei mostri della nuova stagione di Doctor Who.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si vede il Dottore (Ncuti Gatwa) che, con l’aiuto di Ruby (Millie Gibson), cerca di portare in salvo un gruppo di persone benestanti che vivono la loro esistenza collegate alla rete, scoprendo però che preferirebbero morire piuttosto che trascorrere del tempo con un uomo nero.

Russell ha ora spiegato:

Sarà interessante vedere la risposta a questo episodio. Penso che la reazione principale sarà legata a quel finale. Ciò che non possiamo dire è come molte persone lo abbiano capito prima dell’epilogo, perché hanno visto una persona bianca dietro l’altra, e la televisione in questo periodo è davvero diversa. Mi chiedo: ‘Passeranno 10 minuti, 15, o 20 prima di iniziare a pensare che tutte le persone di questa comunità sono bianche’. E se non ci hai pensato, perché non lo hai fatto? Quello sarà interessante. Spero sia un episodio che vedi e ti ricordi per sempre.