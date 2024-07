Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, ha confermato che non ha alcun problema a effettuare dei cambiamenti al canone della saga e a riprendere storie del passato per offrirne un nuovo approccio.

Nel season finale disponibile da qualche settimana su Disney+ è ad esempio ritornato in scena Sutekh, villain che era stato al centro di un’avventura del Dottore interpretato da Tom Baker.

Rispondendo alle domande di Radio Times, Davies ha spiegato:

Atlantide è stata distrutta tre volte nella sua storia e se qualcuno venisse da me con una storia grandiosa sulla distruzione di Atlantide, lo farei di nuovo. Negli anni ’60, con William Hartnell, sono andati a Troia e hanno riscritto la storia del cavallo di legno… Quello non mi impedirebbe di raccontare di nuovo quella storia. Lo rifarei. Non si tratta di uno spoiler, non lo farò!

Nel 2025 la serie celebrerà il ventesimo anniversario del revival dello show e non è quindi da escludersi che nelle puntate ritornino personaggi e location del passato.

