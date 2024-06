Lo showrunner e l’interprete di Mrs Flood, Anita Dobson, hanno commentato il destino del personaggio dopo il season finale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si è svelata l’identità della madre di Ruby Sunday (Millie Gibson), ma non il motivo per cui la sua anziana vicina sembra conosca il Dottore e le sue avventure.

Russell T Davies ha dichiarato:

Chiaramente c’è un mistero con Mrs. Flood, interpretata da Anita Dobson-Dobs, come la chiamo io. L’abbiamo visto fin da The Church on Ruby Road, in cui Ncuti è apparso per la prima volta e quando Millie ha debuttato. Era la sua vicina, ma improvvisamente quell’episodio finisce con una grandiosa battuta rivolta in camera, in cui chiede: ‘Non avete mai visto un TARDIS prima?’. Quindi chiaramente, si spiega ‘Qualcosa sta accadendo qui. Ed è poi apparsa altre volte, vivendo nella casa accanto. L’abbiamo vista, ha pronunciato una battuta in Il cerchio delle fate in cui parla di cosa sta accadendo. Si è avvicinata un po’ all’azione nel settimo episodio, inizia a rivelarsi in quella puntata. Nell’ottavo episodio dice ‘Avevo dei progetti’. Quindi non fa parte del piano di Sutekh, è in un certo senso intrappolata in quello che sta facendo Sutekh, come accade a tutto il resto del mondo e dice quella frase. Mi chiedo cosa voglia dire…