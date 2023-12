Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Doctor Who, Russell T Davies, ha anticipato che i fan potranno scoprire nuovi dettagli delle origini di Ruby Sunday in futuro: nelle puntate inedite si ritornerà infatti a mostrare il momento in cui la futura companion del Dottore è stata abbandonata sulla porta di una chiesa.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni!

Nello speciale natalizio The Church on Ruby Road si assiste infatti agli attimi in cui Ruby, personaggio interpretato nello show da Millie Gibson, viene abbandonata ancora neonata da una misteriosa figura, la cui identità non è ancora stata svelata.

Il Dottore ritorna poi in quei momenti dopo che i goblin hanno viaggiato nel tempo e hanno cambiato il passato, uccidendo la bimba. Il Signore del Tempo interpretato da Ncuti Gatwa compie quindi una missione per ristabilire gli eventi.

Davies, intervistato da Radio Times, ha parlato degli speciali di Natale della serie spiegando:

Sono diversi ogni anno. Questo è simile a una favola, la neonata abbandonata sulla porta della chiesa nella neve… Quella storia continua poi nella serie, torniamo in quella chiesa. C’è tutta una serie di cose… C’erano persone in quelle scene che non sapevate fossero presenti. Accadrà ancora molto.

Michelle Greenidge, interprete di Carla Sunday (la madre adottiva di Ruby), ha invece aggiunto:

Non penso che gli spettatori saranno pronti; è incredibile. L’arco narrativo, la scrittura… Sarete attaccati allo schermo! Sono estatica per come le cose si evolvono.

Che ne pensate? Che segreti pensate possano nascondere le origini di Ruby Sunday nella serie Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: RadioTimes

I film e le serie imperdibili