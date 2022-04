BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Il prossimo episodio disarà l’ultimo scritto da, che ha recentemente ammesso di non sapere le origini del Dottore dopo che nel finale della stagione 12 si è rivelato che la protagonista interpretata da Jodie Whittaker non è di Gallifrey, ma è arrivata lì cadendo da un portale che ha aperto una porta da un altro universo dove le creature hanno il potere di rigenerarsi.

In un’intervista con il Doctor Who Magazine, parlando del suo periodo da produttore esecutivo, Chibnall non ha saputo dire quale fosse l’attuale pianeta d’origine del Signore del Tempo:

Non lo so, nessuno lo sa. È questo il punto, tutto quello che abbiamo fatto riconduce a quell’idea centrale.

Nel prossimo episodio della serie, ci saranno vari ritorni dal passato in occasione dell’importante anniversario che mostrerà l’uscita di scena di Jodie Whittaker e l’arrivo di un nuovo Dottore, la cui identità è ancora avvolta dal mistero. Lo showrunner Chris Chibnall, parlando dello speciale, aveva anticipato che l’ultima storia del tredicesimo Dottore sarà particolarmente ricca di eventi:

La storia si conclude in modo davvero immenso, divertente, ricco di azione, folle, straziante. Quell’episodio finale sarà pieno di risate e lacrime.

E voi pensate che gli showrunner dovrebbero conoscere le origini del Dottore in Doctor Who? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: WGTC