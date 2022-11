Doctor Who: in fase di sviluppo gli spin-off sui Dalek e i Cybermen?

La serie Doctor Who potrebbe dare vita a nuovi spin-off con al centro i Dalek e i Cybermen.

L’indiscrezione, riportata da The Daily Mirror, sostiene che lo showrunner Russell T Davies sia al lavoro sullo sviluppo di altri show seguendo l’esempio dei titoli Marvel e della saga di Star Wars, dando così vita a un universo televisivo.

Secondo la fonte del sito britannico i fan potranno attendersi creature come i Diavoli di Mare, i Sontaran, e gli Angeli Piangenti al centro di altri progetti che potrebbero mostrarle in azione quando il Dottore non è pronto a fermarle. Nei potenziali show ci sarebbero inoltre al centro i Dalek e i Cybermen.

I progetti sembra possano sfruttare il budget ottenuto grazie alla collaborazione con Disney+ e proseguirebbero il lavoro di Davies che, in precedenza, aveva lanciato show come Torchwood e The Sarah Jane Adventures. Lo showrunner aveva accennato proprio a un possibile universo in stile Marvel basato sul franchise di Doctor Who:

Dovremmo stare qui ad annunciare Le avventure di Nyssa o Il Ritorno di Donna Noble. L’intero mondo della fantascienza è così creativo e fa guadagnare soldi, penso che si possano realizzare i sogni più folli.

