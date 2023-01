BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Tra i vari ritorni nello speciale del 60esimo anniversario di Doctor Who potrebbe esserci anche Susan Forman.

L’account Instagram ufficiale di Doctor Who ha condiviso la clip del primo addio tra il Dottore e una dei suoi companion, Susan Forman, interpretata da Carol Ann Ford. Lo showrunner Russel T Davies ha risposto al video con il commento: “Che cosa le è successo?” lasciando intendere che potremo rivederla.

Al momento non è ancora certo che il personaggio interpretato da Carol Ann Ford tornerà nei prossimi episodi di Doctor Who, ma Davies potrebbe aver gettato le basi per un eventuale cameo futuro.

Susan Forman è stata la prima companion del Dottore, e fu in seguito svelato che ne era anche la nipote.

Nel cast del nuovo capitolo della storia di Doctor Who ci saranno anche Bernard Cribbins, Jacqueline King e Karl Collins.

Al termine dei tre episodi Tennant lascerà il posto a Ncuti Gatwa, a cui è stata affidata la parte del quindicesimo Dottore.

Fonte: Comic Book