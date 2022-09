BBC ha svelato il titolo dell’ultimo episodio di Doctor Who con Jodie Whittaker.

L’episodio speciale, che vedrà il debutto di Ncuti Gatwa come quattordicesimo dottore, si intitolerà The Power of the Doctor, e andrà in onda a ottobre.

“The Power of the Doctor” segnerà la prima volta nel reboot della serie in cui i Dalek, i Cybermen e il Maestro appariranno nello stesso episodio di Doctor Who. Sacha Dhawan tornerà a interpretare l’opposto del Dottore. Inoltre, l’episodio riporta Janet Fielding nei panni di Tegan Jovanka, un’ex compagna del Quarto e del Quinto Dottore, e Sophie Aldred nei panni di Ace, una compagna del Settimo Dottore. Nell’episodio tornerà anche Jacob Anderon nei panni di Vinder di Doctor Who: Flux, insieme a Jemma Redgrave nei panni di Kate Stewart. Lo showrunner Chris Chibnall ha commentato così l’episodio:

L’ultimo lungometraggio di Jodie contiene una miriade di sorprese e sorprese per il pubblico e i fan, non ultimo il ritorno di due dei compagni più amati nella storia dello show. Aiuteranno il Dottore a combattere su tre fronti, contro i suoi nemici più letali: il Maestro, i Dalek e i Cybermen, in un’unica grande storia! Per il Centenario della BBC, celebreremo il passato, il presente e il futuro di Doctor Who, in un commiato elettrizzante, epico ed emozionante per il Tredicesimo Dottore.

Janet Fielding ha parlato del suo ritorno nel mondo di Doctor Who:

In un certo senso è stata un’esperienza molto diversa da quella del 1983, ma per molti versi è stata molto simile. È stato così bello essere di nuovo un membro della famiglia Doctor Who!

Sophie Aldred ha aggiunto:

È stata una vera sfida avere un segreto così grande da mantenere, anche verso la mia famiglia, e non potrei essere più elettrizzata ed entusiasta di essere stata invitata. Spero che a tutti piaccia tanto quanto ho adorato io stessa far parte di nuovo del team TARDIS.

