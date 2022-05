I produttori dihanno annunciato un nuovo arrivo nel cast:, recentemente tra gli interpreti di Heartstopper, interpreterà infatti

L’attrice farà il suo debutto nell’universo della serie nel 2023, in occasione della puntata del sessantesimo anniversario del cult sci-fi.

Lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato:

La vita in Doctor Who diventa più luminosa e folle, come può esserci un’altra Rose? Lo scoprirete nel 2023, ma è un’assoluta gioia accogliere Yasmin sul set di Doctor Who. Ci siamo innamorati tutti di lei in Heartstopper, uno di quegli show che cambiano il mondo e ora Yasmin può cambiare il Whoniverse!