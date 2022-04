Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nuovo parroco, nuovi misteri

Il nuovo episodio inizia da dove si era concluso il precedente: nella notte, l’auto nera che trasporta Don Matteo viaggia fuori da Spoleto, ma ecco che all’improvviso appare una moto che le si para davanti. Un uomo scende, si toglie il casco e dichiara: “Voglio solo parlare con lui“. È proprio lui, Don Massimo. Il giorno seguente, Spoleto si risveglia facendo i conti con l’assenza dell’amato Don Matteo: a celebrare la messa gli abitanti trovano il nuovo parroco, da cui non viene certo accolto a braccia aperte. Don Massimo però non ha tempo di ambientarsi che è già alle prese con un primo caso: una donna gli rivela di temere che il figlio voglia ammazzare il padre. Poco dopo l’uomo viene effettivamente trovato morto: il ragazzino confessa di avergli sparato. Don Massimo però capisce che qualcosa non torna: pur trovando l’opposizione dei carabinieri, comincia a indagare in prima persona, finendo per portarli sulla giusta strada ma anche per mettersi nei guai.

Intanto, Cecchini spinge i colleghi a indagare sull’identità del nuovo parroco. È Valentina a scoprire che era un carabiniere della squadra speciale specializzata nella caccia ai latitanti dell’ndrangheta, congedatosi dopo dieci anni di servizio senza apparente spiegazione. In chiesa, Don Massimo conferma a Cecchini quanto scoperto assicurandogli di essere amico di Don Matteo, che gli era stato accanto quando era stato ricoverato in ospedale dopo un incidente in auto. Non può però rivelare dove si trova, perché gli è stato imposto il silenzio, ma poco dopo è ancora Valentina a far luce sul suo destino. Un missionario è stato rapito in Sudan e Don Matteo, suo caro amico, è stato scelto per trattare coi rapitori.

Don Massimo ottiene così l’autorizzazione di Cecchini a prendere parte alle indagini: per far parlare uno dei sospettati, gli rivela cosa lo ha spinto a farsi prete. Nella caccia a un latitante, con la sua squadra aveva deciso di seguire il figlio, scoprendo il suo nascondiglio. Una volta entrati, però, nella concitazione del momento il padre aveva sparato al bambino, uccidendolo. Don Massimo ammette di essersi sentito responsabile della sua morte, vergognandosi di quanto successo e del suo ruolo. Porta così l’uomo a confessare e il caso viene presto risolto. L’episodio si chiude con l’arrivo di una lettera di Don Matteo per tutti i suoi cari, che dice di non sapere quando tornerà e di affidare i suoi amici “un po’ matti” al nuovo parroco.

Don Matteo 13: le anticipazioni sul prossimo episodio

Come proseguirà la stagione? Ecco cosa ci anticipa la sinossi ufficiale del prossimo episodio, dal titolo L’innocente, in onda il prossimo giovedì su RAI 1:

Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, anche a causa di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per nascondere la verità a Cecchini, e anche Anna, suo malgrado, si troverà a mentire per reggergli il gioco.

Trovate tutte le informazioni su Don Matteo nella nostra scheda.