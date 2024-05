Don Perlin, che tra i suoi molteplici lavori ha anche co-creato Moon Knight, è morto all’età di 94 anni.

La notizia è stata diffusa tramite un post su Facebook dalla figlia di Perlin, Elaine, che ha rivelato che è morto pacificamente lo scorso martedì, 14 maggio. Perlin ha avuto una carriera decennale nel settore come artista, scrittore ed editore, inclusi decenni di lavoro in Marvel.

Sono devastata nel comunicarvi la morte di un uomo straordinario. Mio padre Don Perlin è morto pacificamente ieri all’età di 94 anni. Era un padre straordinario, marito, nonno e bisnonno. Mancherà terribilmente a tutti noi. Era un artista straordinario e considerato una leggenda nel mondo dei fumetti. Per me era il mio migliore amico. Mi mancherà tantissimo.

Nato il 27 agosto 1929 a New York City, Don Perlin ha iniziato nel settore dei fumetti con una storia per la Fox Features alla fine degli anni ’40. Negli anni ’50, fece carriera disegnando fumetti horror per editori come Atlas (che sarebbe diventata Marvel Comics) e Harvey Comics, così come fumetti di guerra per la Charlton. In seguito ha lavorato quasi esclusivamente sul disegno per la Charlton per undici anni, dopo aver iniziato nel 1962. Il periodo di Perlin alla Marvel è iniziato nei primi anni ’70, portandolo infine a ottenere un lavoro a tempo pieno per la compagnia.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios