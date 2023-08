Donald Faison e Zach Braff hanno partecipato a un picchetto organizzato da SAG-AFTRA e parlato di alcune delle questioni, come l’uso dell’IA (Intelligenza Artificiale), che sono al centro delle proteste degli attori, attualmente in sciopero.

Intervistato da Associated Press, Donald ha quindi dichiarato che lo preoccupa l’uso dell’Intelligenza Artificiale:

Sto cercando di non emozionarmi parlandone e di non agitarmi, ma non voglio morire e improvvisamente essere in alcuni film, mentre la mia famiglia non riceve dei soldi per l’uso della mia immagine. E non voglio che le persone dicano delle cose al posto mio che probabilmente non vorrei dire o pronunciare. Se mi dovete mettere nei film voglio che ci siano degli accordi e che la mia famiglia riceva dei soldi per l’uso della mia immagine.