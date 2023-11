La star di “Guardiani della Galassia” Karen Gillan reciterà accanto a Hugh Bonneville di “Downton Abbey” in Douglas Is Cancelled, una nuova dramedy di Steven Moffat che parlerà di Cancel Culture.

“Douglas Is Cancelled” vedrà Hugh Bonneville interpretare un conduttore televisivo di mezza età e ampiamente rispettato chiamato Douglas Bellowes, mentre Gillan interpreta la sua astuta spalla Madeline.

Douglas vive una vita perfetta. Gode ​​del suo status privilegiato di tesoro nazionale e conduttore del programma di attualità “Live at Six” mentre fuori onda condivide una casa armoniosa con la moglie Sheila, redattrice di un giornale.

Ma il loro mondo viene sconvolto quando, a un matrimonio di famiglia, viene sentito fare qualcosa di sconsiderato. Quando un ospite minaccia di smascherare Douglas sui social media, le voci di corridoio si gonfiano e scatenano una tempesta digitale che sconvolge rapidamente la sua vita e la sua carriera. Con i suoi 2 milioni di follower sui social media, la co-conduttrice Madeline, esperta di tecnologia, potrebbe salvare Douglas, ma non è detto che lo voglia fare. Karen Gillan ha commentato:

Tormentare un uomo, perfino uno che si chiama Douglas, per quattro episodi – armata della scrittura di Steven Moffat – è un grande privilegio di cui mi godrò ogni minuto.

Insieme a Gillan e Bonneville nella serie tv in quattro parti ci sono Ben Miles (“Hijack”), Alex Kingston (“A Discovery of Witches, Dodger”), Nick Mohammed (“Ted Lasso”) e Simon Russell Beale (“Thor: Love and Thunder”).

Ben Palmer (“The Inbetweeners”) dirigerà invece la serie che è stata scritta da Moffatt (“Doctor Who”) e prodotta da Hartswood Films (“Sherlock”) in associazione con SkyShowtime e BBC Studios Distribution. Sarà presentata in anteprima sul canale streamer britannico ITVX.

Fonte: Variety