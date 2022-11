Edgar Ramirez sarà il protagonista della stagione 2 della serie Dr. Death, il progetto antologico prodotto da Peacock ispirato all’omonimo podcast di Wondery.

L’attore avrà la parte di Paolo Macchiarini, un chirurgo visionario le cui innovative tecniche di trapianto hanno sedotto la comunità medica. Quando la sua fidanzata, Benita Alexander, e alcuni colleghi sospettosi iniziano le indagini su delle operazioni andate male, iniziano ad apparire le crepe nel fascino che circonda la sua figura. Benita scopre fino a che punto Paolo è disposto a spingersi pur di proteggere i suoi segreti, mentre un gruppo di dottori dall’altra parte del mondo scoprono delle scoperte sconvolgenti che mettono tutto quello che si sa di lui in discussione.

Ashley Michel Hoban (The Girl from Plainville) sarà showrunner, autrice e produttrice della seconda stagione tramite la sua Littleton Road Productions.

Alla regia ci sarà Jennifer Morrison dal primo al quarto episodio, mentre Laura Belsey si occuperà delle puntate dalla cinque alla otto.

Ramirez ha recitato per il piccolo schermo in occasione della miniserie The Undoing, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant, e in American Crime Story in cui ha avuto la parte di Gianni Versace.

Che ne pensate della scelta di Edgar Ramirez come star della stagione 2 di Dr. Death? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline