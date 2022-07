La serie antologica Dr Death ha ottenuto da parte di Peacock il rinnovo per la stagione 2 che racconterà la storia del chirurgo Paolo Macchiarini.

I nuovi episodi saranno basati sulla terza stagione dell’omonimo podcast prodotto per Wondery.

Ashley Michel Hoban, che ha scritto e prodotto la prima stagione, sarà sceneggiatrice, produttrice e showrunner delle puntate della seconda. Patrick Macmanus, che aveva avuto in precedenza gli stessi incarichi, resterà coinvolto come produttore esecutivo.

Macchiarini era un affascinante chirurgo conosciuto per le sue operazioni innovative che lo avevano portato a ottenere il soprannome di “Uomo dei Miracoli”. Quando la giornalista Benita Alexander lo contatta per scrivere un articolo, il confine tra dimensione personale e professionale inizia a confondersi, cambiando la sua vita per sempre. Mentre scopre fino a che punto Paolo è disposto a spingersi per proteggere i suoi segreti, un gruppo di dottori dall’altra parte del mondo compie dell coperte sconvolgenti che mettono in dubbio tutto quello che si conosce dell’Uomo dei Miracoli.

Hoban ha dichiarato:

Sono onorata nell’avere l’opportunità di espandere l’universo di Dr. Death con questa storia affascinante. Questa stagione racconteremo come a livello globale le istituzioni falliscono nel proteggere i pazienti, una problematica universale, ma ci sono sempre degli eroi che reagiscono e lottano per far avvenire dei cambiamenti ogni giorno. Non vedo l’ora di condividere questa storia all’insegna del romanticismo, intrigo, personaggi complicati e, ovviamente, inquietudine – elementi che contraddistinguono Dr. Death – con i nostri fan.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 di Dr Death? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline