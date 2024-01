Durante il mese di dicembre abbiamo potuto assistere alla conferenza stampa di Echo, la nuova serie Marvel Studios con protagonista Alaqua Cox in arrivo la prossima settimana su Disney+.

Presenti all’evento virtuale Alaqua Cox (Maya Lopez), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), Chaske Spencer (Henry), Devery Jacobs (Bonnie), la regista Sydney Freeland e il produttore esecutivo Brad Winderbaum.

Alaqua Cox, la protagonista di Echo, ha inizialmente parlato del personaggio di Maya e del suo nuovo scopo dopo la fine di Hawkeye:

Assolutamente. Quindi Maya è un’indigena sorda che ha una famiglia biologica e una famiglia adottiva, e sta cercando di riallacciare i rapporti con la sua famiglia biologica dopo aver scoperto che suo zio l’ha tradita. Quindi, è tornata a casa per riconnettersi con la sua famiglia biologica e provare a riscoprire una vita più complicata e profonda di quella che ha vissuto. Quindi lo spero possa imparare dai suoi errori, e tutti noi possiamo imparare dal modo in cui lei ha riscoperto la propria famiglia.

L’attrice si è poi concentrata sulle similitudini tra lei e Maya:

Beh, siamo simili. Entrambe abbiamo un trauma infantile, ovviamente con cui siamo cresciuti. Anche se è stato diverso, ovviamente. Per esempio, non ho una gamba. Quindi, mi hanno sottoposta a molti tipi diversi di interventi chirurgici da bambina. E così, questo mi ha reso una guerriera, in un certo senso. E lei, Maya, ha avuto la morte di sua madre, e tutti questi tragici eventi accaduti nella sua vita. Quindi, entrambe abbiamo vissuto esperienze traumatiche diverse. Quindi, in un certo senso questo ci rende molto simili perché siamo entrambe guerriere, e siamo dure, e siamo toste, e credo che sia questo aspetto a renderci uguali.

Infine Alaqua ha parlato delle scene d’azione di Echo:

Fortunatamente, sono cresciuta praticando diversi tipi di sport. Inoltre, ho un fratello maggiore che

mi ha aiutato a sembrare un’atleta, dato che lui lo è. Abbiamo circa un anno e mezzo di differenza

quindi abbiamo lottato più volte crescendo. E questo mi ha rafforzato. E poi, quando ho ottenuto il ruolo, mi sono allenata con gli stunt. Circa cinque giorni alla settimana andavo all’allenamento, e ho imparato tanto anche io. Perché nello sport che avevo fatto fino ad allora, non c’erano molti combattimenti.

Quindi era completamente un mondo nuovo. E ho potuto imparare coreografie, colpi, combattimenti e quelle mosse specifiche, ed è stato così divertente, ma anche molto impegnativo. Quella era la parte più importante del progetto. Mi sono divertita.

La sinossi di Echo

La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 9 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.

Il cast

Al fianco di Alaqua Cox nel cast di Echo troviamo Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

