Dave Porter, compositore della colonna sonora di Echo, ha parlato della sua prima esperienza in Marvel.

In una lunga intervista con Comic Book, Porter ha parlato di come è nata la sua esperienza in Marvel:

Sì, in realtà non sono cresciuto coi fumetti e non avevo alcuna particolare affinità con le cose Marvel in un modo o nell’altro, non che non mi piacessero, ma non ero un grande fan o anche solo qualcosa di simile. Ma ero appena reduce da 15 anni di lavoro su Breaking Bad e Better Call Saul. E stavo davvero cercando di sfidare me stesso e fare qualcosa di molto diverso per me, un po’ fuori dagli schemi. Ho spinto un po’ i miei limiti e le cose sono semplicemente arrivate, e mi hanno fornito quell’opportunità. C’erano ancora le cose che amo davvero in un progetto, che sono la posta in gioco personale, l’evoluzione personale, una narrazione davvero radicata. Sapevo che era quello che stavano cercando per Echo, e quindi era semplicemente perfetto.

Porter ha poi sottolineato le differenze con i suoi precedenti lavori:

Alla fine, ci sono sicuramente alcune grandi differenze rispetto al modo in cui ho lavorato in passato, soprattutto perché c’è un team così grande alla Marvel ed è semplicemente diverso, funziona in modi diversi. Non penso che siano necessariamente più o meno creativi. Ero preoccupato per questo, sarò onesto. C’è un sacco di gente. Ma in verità, quello che ho scoperto è che prima di tutto, avere tutte quelle persone è un enorme vantaggio. Sono così abituato a dover fare tutto io. E ora in questo progetto, ho avuto questo meraviglioso gruppo di persone che sono così ben informate sulle cose Marvel, a differenza mia. Quindi è stato estremamente utile averli. Mi hanno sempre sostenuto con tutto ciò che dovevamo fare. E poi, quando si arriva alle decisioni creative più difficili e importanti, alla fine sono comunque coinvolte solo poche persone, e in realtà non è poi così diverso.

Porter ha proseguito svelando di non aver visto gli show precedenti, ne Daredevil ne tantomeno Hawkeye, dove Maya faceva il suo debutto:

In realtà non l’ho fatto di proposito, penso che stessero cercando un nuovo approccio… penso che mi abbiano assunto, penso in parte per dare uno sguardo nuovo a queste cose e per essere il nuovo ragazzo nella stanza. E sono stato molto felice di imparare cose quando era importante sapere cose che sicuramente mi avrebbero detto, ma non credo di averne avuto bisogno. Quindi, in realtà, l’unica cosa che ho guardato è stata l’introduzione di Echo. Ma no, non ho passato molto tempo a approfondire le serie. E penso che l’obiettivo qui fosse davvero quello di far sì che Echo si reggesse da sola. E so che non è un personaggio importante. Non è un personaggio di cui molti, in particolare quelli della Marvel, sanno molto, quindi è stata un’opportunità per iniziare da zero.

Echo è disponibile su Disney+.

La sinossi di Echo

La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 9 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.

Il cast

Al fianco di Alaqua Cox nel cast di Echo troviamo Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

