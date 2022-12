Echo: la data prevista per il debutto della serie potrebbe slittare all’inverno 2023?

La serie Echo, spinoff di Hawkeye, potrebbe arrivare più tardi del previsto, addirittura con una data di debutto slittata all’inverno 2023.

Durante un episodio del podcast Writers Panel condotto da Ben Blacker, la sceneggiatrice Marion Dayre ha parlato dello show Marvel con star Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez.

L’autrice ha parlato di quando pensa saranno pronti gli episodi:

I Marvel Studios avevano annunciato che Echo dovrebbe essere disponibile nell’estate 2023, tuttavia potrebbe sostituire Agatha: Coven of Chaos nella programmazione invernale di Disney+. Le riprese dello spinoff di WandaVision non sono infatti ancora iniziate, facendo quindi presupporre dei ritardi nelle tempistiche.

Dayre ha poi spiegato come ha lavorato alla serie e in che modo il suo impegno è stato diverso rispetto agli altri progetti a cui ha lavorato:

Di solito fai una specie di articolazione complessiva, e poi delinei alcuni archi narrativi. Successivamente si torna indietro e costruisci mattone dopo mattone la storia. Semplicemente non era abbastanza tempo per lavorare in quel modo. In un certo senso abbiamo attinto cose da esperienze, come quella in The Act che è stata una miniserie su Hulu che abbiamo delineato piuttosto velocemente, in modo da poter ideare degli elementi che sono rimasti fissi e li abbiamo poi spostati nel modo in cui abbiamo poi fatto.