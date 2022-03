farà parte del cast di, la serie Marvel Studios che riporterà in scena il personaggio di Maya Lopez, interpretato ancora una volta da

L’attore è conosciuto per i suoi ruoli in Balla coi Lupi, The Twilight Saga: New Moon e Wind River, per il primo ha vinto anche un Oscar. Il ruolo di Greene non è stato ancora svelato, ma sappiamo che, dopo il finale di Hawkeye, Maya è rimasta sola. Senza più lo zio e senza il suo migliore amico, la donna dovrà scoprire cosa vuole fare della propria vita.

Per quanto riguarda la serie, Etan Cohen ed Emily Cohen firmeranno la sceneggiatura e saranno coinvolti come produttori esecutivi.

Echo è l’eroina il cui vero nome è Maya Lopez e i cui poteri comprendono la capacità di copiare perfettamente i movimenti di un’altra persona o il suo stile di combattimento, rendendola una nemica davvero temibile in battaglia. Nei fumetti Marvel Echo si ritrova coinvolta nelle avventure di Daredevil, Moon Knight e degli Avengers. Nei fumetti aveva inoltre il titolo di Ronin prima di passarlo a Clint Barton.

Potete vedere Maya Lopez in azione nei sei episodi di Hawkeye, disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book